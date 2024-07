Ex-prefeito Andinho Brito (UNIÃO) - Reprodução/ Redes sociais

Em Arraial do Cabo, está cada vez mais difícil para o ex-prefeito Andinho Brito (UNIÃO), continuar na disputa eleitoral. Isso porque, no fim de março, antes de se aposentar, a juíza do município, Juliana Goncalves Figueira, o condenou por improbidade administrativa. Mesmo com essa condenação, ele mantém a pré-candidatura a prefeito e está chamando eleitores para a convenção partidária, em parceria com Ton Porto, que acontece nesta sexta-feira (2), às 18h, no Tupy Esporte Clube. A suspeita, é que por fim, Ton assuma a candidatura pela chapa e Andinho siga com o apoio.



Marquinhos de Nicomedes sendo preso Divulgação/ PM HABEAS COSPUS NEGADO



A propósito, quem também está convocando para a convenção é Marquinhos de Nicomedes, preso durante a operação “A Toque de Caixa”, deflagrada em junho deste ano , que desmantelou o esquema criminoso no município de Arraial do Cabo . Mesmo preso pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de recursos públicos, crimes da lei de licitações e falsidade ideológica, Marquinhos está convocando eleitores para o evento como pré-candidato a vereador. Ele pediu um habeas corpus para participar da convenção de sexta, na intenção de levar o grupo político dele para fazer aquela chegada estrondosa que ele costuma fazer, mas no dia 8 de julho, o Ministro do STJ, manteve a prisão preventiva do acusado e negou o pedido. Com isso, ele vai continuar preso até o julgamento.

"NÃO AFETA EM NADA"

Em resposta à coluna, Andinho afirmou que não há impedimento algum, pois a LC 64/1990 só estabelece inelegibilidade para condenados à pena de suspensão de direitos políticos por atos dolosos de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e dano ao erário, e esse não é o caso dele, pois segundo o mesmo, a condenação estabeleceu apenas multa civil, não suspensão de direitos políticos. “Além disso, houve irregularidades no processo e tenho convicção que anularemos essa sentença, mas sem pressa, pois isso não afeta em nada na esfera eleitoral”, completou.