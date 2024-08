Magdala Furtado e Rafael Peçanha - Reprodução

Publicado 01/08/2024 14:57

Após rumores de que Rafael Peçanha (Rede) estaria com a pré-candidatura ameaçada depois da tentativa de aproximação da prefeita Magdala Furtado (PV), as convenções dos dois partidos foram finalmente marcadas.

A convenção ‘União do Bem’, que confirma a candidatura da prefeita Magdala Furtado para a reeleição, acontece nesta quinta-feira (1), a partir das 17h30, na Associação Atlética Cabofriense. A Federação Brasil da Esperança, que une os partidos PT, PCdoB e PV, se juntam ao PRTB, PSB e Avante. A expectativa é grande para saber quem Magdala vai anunciar como vice na disputa.

“Preparamos um evento cheio de novidades, aberto a todos, para conhecer melhor nossos ideais e reafirmar nosso compromisso com o povo cabo-friense”, disse a prefeita.

Já a convenção de Rafael, da Federação PSOL-REDE, acontece no sábado (3), às 13h, no Clube São Cristóvão. Estarão presentes no evento dirigentes estaduais, municipais e nacionais das duas legendas, assim como da Federação Estadual, além de parlamentares. O vice também será anunciado no dia.

“A gente quer construir uma grande festa da democracia para dar esse passo decisivo por amor à Cabo Frio. Estamos todos imanados nessa energia e vamos juntos transformar nossa cidade”, afirma Rafael.