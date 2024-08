Marquinho Mendes discursa durante convenção - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/08/2024 13:51

Prefeito de Cabo Frio por três vezes – 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2018 -, Marquinho Mendes (MDB) lançou seu nome oficialmente como candidato a prefeito da cidade, na busca pelo 4º mandato. A convenção aconteceu na noite de sexta-feira (2), no Clube Progresso, no Jardim Olinda. O nome do vice não foi anunciado.



Acompanhado da esposa, Kamylla Mendes, dos filhos e do vereador Léo Mendes (MDB), Marquinho relembrou projetos dele em mandatos passados e disse que está confiante. Nas últimas entrevistas à coluna, ele garantiu que está elegível, apesar das pendências eleitorais, como as duas contas rejeitadas pela Câmara Municipal.



“Quero começar agradecendo o Deus por tudo que Ele tem me permitido viver e quero agradecer a cada um de vocês, que estiveram comigo ontem fazendo essa festa linda! Eu não poderia estar mais feliz e grato, com tudo que vivemos! Uma coisa é certa Cabo Frio, começamos ontem a RECONSTRUIR a história da nossa cidade. Vamos juntos fazer a MUDANÇA do BEM acontecer”, escreveu ele em sua rede social, neste sábado (3).