Convenção de Magdala Furtado, na noite desta quinta-feira (1º)

Publicado 02/08/2024 13:28 | Atualizado 02/08/2024 14:40

Cabo Frio - CLIMA DE FESTA

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) confirmou seu nome como candidata à reeleição, em convenção realizada na noite desta quinta-feira (1º), na Associação Atlética Cabofriense. O espaço estava lotado e o clima era de festa, só não deu pra saber se teve mais gente que na convenção de Dr Serginho (PL), que foi no mesmo local. Entre as presenças, secretariado em peso, vereadores da base, como o líder de governo, Átila Motta (PC do B) e a deputada federal Jandira Feghali (PC do B). Lis, a netinha de Magdala, ficou agarrada à avó durante o evento. Até o fechamento da coluna, a convenção ainda acontecia.

VICE FICOU PRA DEPOIS

Magdala optou por não anunciar seu vice, no entanto tem uma mulher no radar, ‘Carminha Protetora’, que há anos faz um trabalho em defesa dos animais. Inclusive no evento ela contou que foi convidada pra ser vice na chapa, disse que estiveram semana passada na casa dela e fazer o convite. A princípio, o nome que estava no radar era o da viúva do prefeito José Bonifácio (PDT), Ana Valladão, mas ela não quis.

