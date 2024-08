Dr. Serginho, Magdala Furtado e Marquinho Mendes - Reprodução

Publicado 05/08/2024 12:01

A mais recente pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 01007/2024, realizada pela Factum Comunicação e Pesquisa e divulgada nesta segunda (5), mostra que Dr. Serginho (PL) é o favorito para a prefeitura de Cabo Frio. A coleta de dados ocorreu entre os dias 29 e 31 de julho deste ano, abrangendo uma amostra de 598 eleitores distribuídos por diversos bairros do município.

A pesquisa foi conduzida por meio de amostragem por cotas, considerando gênero e faixa etária dos eleitores. Foram realizadas entrevistas em 34 bairros diferentes de Cabo Frio, garantindo a representatividade dos resultados. A população total de eleitores no município é de 172.792, e a amostra de 598 eleitores foi selecionada para obter um nível de confiança de 95%, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais.

No cenário espontâneo, quando questionados sobre em quem votariam se as eleições fossem hoje, 200 eleitores (33,5%) declararam apoio a Dr. Serginho. Magdala Furtado (PV) ficou em segundo lugar com 72 votos (12%), seguida por Marquinho Mendes (MDB) com 51 votos (8,5%). Rafael Peçanha (Rede) registrou 12 votos (2%), enquanto Fernando Luiz Cardoso (PRTB) não obteve nenhum voto. Outros 30 eleitores (5%) votariam em branco ou nulo, 215 eleitores (36%) ainda estão indecisos e 18 eleitores (3%) não souberam ou não quiseram responder.

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Dr. Serginho ampliou sua liderança, alcançando 290 votos (48,5%). Magdala Furtado obteve 102 votos (17,1%) e Marquinho 84 votos (14,1%). Rafael Peçanha aparece com 15 votos (2,5%) e Fernando Luiz Cardoso com 2 votos (0,3%). Neste cenário, 57 eleitores (9,5%) permanecem indecisos, 30 eleitores (5%) votariam em branco ou nulo, e 18 eleitores (3%) não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Magdala Furtado lidera este quesito com 246 votos (41,2%), seguida por Marquinho com 95 votos (15,9%), Dr. Serginho com 54 votos (9%), Rafael Peçanha com 41 votos (6,9%) e Fernando Luiz Cardoso com 36 votos (6%). Além disso, 126 eleitores (21%) não souberam ou não quiseram responder.

A avaliação da atual gestão também foi abordada na pesquisa. A administração da prefeita Magdala Furtado recebeu avaliações negativas dos eleitores. Apenas 25 eleitores (4,2%) classificaram seu governo como “ótimo” e 68 eleitores (11,4%) como “bom”. Por outro lado, 131 eleitores (21,9%) consideram a gestão “regular”, enquanto 126 eleitores (21,1%) a avaliam como “ruim” e 230 eleitores (38,4%) como “péssima”. Quanto à aprovação do governo, 448 eleitores (74,9%) desaprovam a forma como Magdala Furtado administra o município, enquanto apenas 132 eleitores (22,1%) a aprovam.

O estudo utilizou uma amostragem por cotas, levando em consideração gênero, faixa etária e bairros, para garantir a representatividade dos resultados.