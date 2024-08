Dr. Serginho em frente ao Hospital da Criança de Cabo Frio, atualmente desativado - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 08/08/2024 14:26

Em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (7) , em frente ao Hospital da Criança de Cabo Frio, atualmente fechado e cercado por um muro, o candidato a prefeito Dr. Serginho compartilhou sua visão para transformar o atendimento pediátrico na cidade."Estou aqui, no local onde deveria estar funcionando o Hospital da Criança, e muito triste ver essa situação. Junto com a equipe técnica da área da saúde, desenvolvemos um planejamento para a instalação de duas UPAs pediátricas: uma em Tamoios e outra em Cabo Frio," declarou.O plano visa proporcionar um ambiente acolhedor e apropriado para crianças e pais em momentos de aflição. "É inadmissível que, em um momento de dor, os pais sejam obrigados a conviver em uma UPA comum, na mesma recepção que embriagados, acidentados e baleados. Isso cria um ambiente hostil, totalmente inadequado para o acolhimento das crianças," enfatizou.Além das duas novas UPAs, Serginho propõe uma parceria inovadora com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). "Neste prédio onde funcionava o Hospital da Criança, planejamos criar um grande complexo hospitalar pediátrico. Vamos entregar o imóvel para a UERJ, para que eles cuidem também das nossas crianças," explicou.Esses três novos equipamentos – as duas UPAs e o complexo hospitalar – prometem mudar a realidade do tratamento pediátrico em Cabo Frio."Em 2023, Cabo Frio gastou 564 milhões de reais com a saúde, sem entregar saúde de qualidade para a população. Vamos alterar essa realidade," completou.