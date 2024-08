Ton Porto (PDT) e Deivinho Brito (União) - Reprodução/ Redes sociais

Ton Porto (PDT) e Deivinho Brito (União) Reprodução/ Redes sociais

Publicado 05/08/2024 17:24

Ton Porto (PDT) e Deivinho Brito (União) formalizaram suas candidaturas a prefeito e vice, respectivamente, na noite desta sexta-feira (2), durante convenção realizada no Tupy Esporte Clube. A chapa reúne vários partidos numa frente de oposição ao atual prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Magno (PL). A coligação “Todos Por Arraial” é formada por União Brasil, PDT, Avante, Progressistas, Republicanos, Solidariedade e PMN.Deivinho é o atual vice-prefeito cabista e vai disputar a reeleição. Em princípio, o piloto da chapa seria Andinho Brito (União), ex-prefeito e irmão de Deivinho, mas foi condenado por improbidade administrativa e segue com apoio O entorno do local do evento se transformou em festa, com direito a bateria e muita fumaça laranja, que, atualmente, é a cor da oposição. O grupo da situação é representado pelo verde.