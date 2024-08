Rafael Aguiar (PL) teve seu nome confirmado como candidato a prefeito de Búzios - Alexy Paris

Publicado 05/08/2024 16:46

Rafael Aguiar (PL) teve seu nome confirmado como candidato a prefeito de Búzios, na noite deste sábado (3), durante convenção realizada em Manguinhos, que também aclamou Leandro de Búzios (MDB) como candidato a vice. A coligação “Búzios Vai Melhorar” é composta pelo PL, União Brasil, MDB, Avante, PRD, Podemos, Mobiliza e DC. O espaço do evento, em Manguinhos, era relativamente pequeno e ficou lotado.



Outras autoridades estiveram lá para apoiá-lo, como o presidente estadual do PL, deputado federal Altineu Côrtes, o pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) e o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL).

Apesar de momentos em que ficou emocionado, como quando o pai, Miguel Pereira (PL), que é o vice-prefeito, falou na convenção, Rafael também teve discurso recheados de ataques ao atual governo, à imprensa e à população LGBT. Disparou contra o prefeito Alexandre Martins (REP) e teve postura homofóbica ao falar da criação de coordenadoria de políticas públicas LGBTI. “Ontem teve vídeo do presidente do presidente da federação PT-PV-PC do B declarando apoio a Alexandre, que criou a secretaria LGBT. Ninguém falou nada, mas esse partido aqui vai falar a verdade (…) Sai da frente que a chapa vai ser quente”, disse. Veja o vídeo:





“Agora usa palanque para atacar as minorias”, comentou. Ele disse, ainda, que vai protocolar denúncia no TSE. “Além de ser fake news, esse tipo de comentário só reforça o preconceito e a discriminação. Estou decepcionado e envergonhado… Era uma pessoa que sempre defendi”, escreveu ele na rede social.



NOTA DE REPÚDIO



O coordenador de políticas públicas LGBTQIA+, Fernando Bertozzi, se disse surpreso e que está indignado. Ele lamentou porque na época da criação do setor, lembrou que Rafael, enquanto prefeito interino, tinha se posicionado a favor, e agora teve essa mudança de comportamento ( veja o vídeo )."Agora usa palanque para atacar as minorias", comentou. Ele disse, ainda, que vai protocolar denúncia no TSE. "Além de ser fake news, esse tipo de comentário só reforça o preconceito e a discriminação. Estou decepcionado e envergonhado… Era uma pessoa que sempre defendi", escreveu ele na rede social. O coletivo Pride Búzios, comandado por Bertozzi, emitiu nota de repúdio . No texto, destaca que "grandes líderes do PL, mesmo sendo de direita, têm adotado uma postura mais inclusiva, entendendo que direitos humanos não têm relação com ideologias políticas".

Confira na íntegra:

"Fomos pegos de surpresa ontem com um vídeo do vereador e candidato a prefeito Rafael Aguiar, no palanque de sua convenção, incentivando críticas à população LGBTI+ de Búzios, em relação á uma “Secretaria LGBT”.



O discurso do vereador não só propaga fake news, mas também é extremamente demagogo. Como vereador e presidente da Câmara, ele sabe que a criação de qualquer secretaria precisa ser aprovada pela Câmara Municipal. Ou seja, essa secretaria nunca existiu, e ele está ciente disso. Trata-se de uma fala eleitoreira e não verdadeira.



Atualmente, existe uma coordenação que, na verdade, não foi criada pelo prefeito Alexandre Martins como ele diz no vídeo, mas sim por ele mesmo quando ele estava no cargo de prefeito. No dia 18 de abril, quando o atual prefeito retornou ao cargo executivo, ele apenas deu continuidade ao que já estava pronto. A Coordenação da Diversidade e Direitos LGBTI foi criada na gestão de Rafael Aguiar, que participou ativamente para sua criação, inclusive em audiências públicas, sendo favorável à sua implementação.



Temos vídeos no YouTube mostrando Rafael apoiando a comunidade LGBTI e a criação da coordenadoria. Além disso, ele já foi premiado pela comunidade LGBTI do município.



Usar a comunidade LGBTI+ como palanque eleitoral é uma tática que apenas reafirma o preconceito e a discriminação. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTI+ no mundo. Temos dados de nossa cidade de pessoas expulsas de casa por conta de sua sexualidade.



Grandes líderes do PL, mesmo sendo de direita, têm adotado uma postura mais inclusiva, entendendo que direitos humanos não têm relação com ideologias políticas.



Exemplos disso são o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, do PL, que tem avançado em políticas públicas para a população LGBTI+, e o prefeito de São Pedro, Fábio do Pastel, que conta com duas coordenadorias LGBTI, uma na assistência social e outra na saúde. O governador Cláudio Castro, também do PL, fez do estado do Rio de Janeiro uma referência internacional em políticas públicas LGBTI, com uma superintendência estadual e centros de cidadania funcionando em todas as regiões.



Rafael, quando você nos ataca para agradar uma parcela preconceituosa, você não ataca apenas as pessoas LGBTI+. A população LGBTI+ tem mães, pais, irmãos e famílias. Você não conhece a dor de uma mãe ao ver um filho sofrer violência, ou a dor de ser expulso de casa na adolescência por ser quem é. Não se ganha uma eleição municipal atacando as minorias.



Nossa bandeira não é partidária, é sobre sobrevivência. Não é de esquerda nem de direita. Nossa bandeira é para que essas pessoas possam ter acesso à saúde, ao trabalho e à educação, como qualquer outro cidadão.



A LGBTIfobia é crime. E seu discurso apenas colabora com esse crime. Um prefeito deve trabalhar para todas as pessoas, e essa sua fala repentina nos entristece, pois mostra o quanto estamos nos sentindo traídos. Tanto nos defendeu, e agora usa o palanque para colocar pessoas contra nós.



Repudiamos veementemente essas declarações e reafirmamos nosso compromisso com a defesa dos direitos da população LGBTI+ de Búzios.



Atenciosamente,



Coletivo Pride Búzios