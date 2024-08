Marquinho Mendes e Magdala Furtado ainda não anunciaram seus vices - Reprodução

Marquinho Mendes e Magdala Furtado ainda não anunciaram seus vicesReprodução

Publicado 05/08/2024 18:00

Termina nesta segunda-feira (5) o prazo para que todos os partidos e federações realizem suas convenções para escolha dos candidatos que disputarão as eleições municipais de 2024, marcadas para 6 de outubro. Escolha essa que inclui não só o candidato a prefeito, mas também do vice, no caso das majoritárias.

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV), candidata à reeleição, e o candidato Marquinho Mendes (MDB) foram os únicos que ainda não definiram seus vices.

Com relação à atual chefe do executivo cabo-friense, a informação de fontes ligadas a Magdala é que conversas ainda estão sendo feitas e que o nome do vice deve ser anunciado aos "45 do segundo tempo". Da mesma forma, Marquinho também estaria deliberando com seu time.

O que diz o calendário eleitoral:

5 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA

Último dia para que os partidos políticos e as federações realizem convenções para deliberar sobre a formação de coligações e sobre a escolha de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput e Res.-TSE nº 23.609, art. 6º).

15 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA

1. Último dia para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput; Res.-TSE nº 23.609/2019, arts. 18, III e 19, § 2º):

a) até as 8h (oito horas), por transmissão via internet; ou

b) até as 19h (dezenove) horas, em mídia entregue nos cartórios eleitorais.