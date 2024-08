Política Costa do Sol

Dr. Serginho lidera as pesquisas para a prefeitura em Cabo Frio

No cenário espontâneo, quando questionados sobre em quem votariam se as eleições fossem hoje, 200 eleitores (33,5%) declararam apoio a Dr. Serginho. Magdala Furtado ficou em segundo lugar com 72 votos (12%), seguida por Marquinho com 51 votos (8,5%)