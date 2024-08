Flávio Bolsonaro, Alexandre Martins e Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 07/08/2024 13:19

O prefeito de Búzios e candidato à reeleição, Alexandre Martins (REP) esteve reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro em Brasília, nesta quinta-feira (6). O encontro aconteceu na sede do PL, um dia depois da convenção do Alexandre, que lotou o Geribá Tennis Park. Na ocasião, o vídeo de Flávio declarando apoio ao prefeito foi uma surpresa. O encontro, pessoalmente, agitou ainda mais o cenário político buziano e mostrou que a família Bolsonaro está com Alexandre Martins, ao que parece, sem qualquer sombra de dúvidas.Por telefone, Alexandre afirmou que foi até à capital federal agradecer o apoio de Flávio e acabou sendo surpreendido por esse encontro com o ex-presidente. O que caiu muito bem pra ele, por sinal, já que cerca de 70% dos eleitores de Búzios votaram em Bolsonaro.Vale lembrar, que Rafael Aguiar, que é o candidato a prefeito pelo PL, chegou a ir a Brasília em busca desse apoio. Porém, não conseguiu. No desespero para ser notado, Rafael fez um discurso homofóbico, que piorou a situação dele ainda mais. Segundo o próprio Flávio, o motivo desse 'plot twist' é o vice, Leandro de Búzios (MDB), que era alinhado com os partidos de esquerda e, ao se juntar com o Rafael, deixou de ser esquerdista, o que não convenceu a família Bolsonaro. Agora, além da crise de explicar como eles não conseguiram o apoio da família, ainda tem que lidar com ver o ex-presidente lado a lado de seu principal adversário e ex-amigo.