Prefeita Magdala Furtado em vídeo publicado nas redes sociaisReprodução/ Redes sociais

Publicado 08/08/2024 13:54

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) soltou um vídeo na rede social , nesta quarta (7), pedindo que parem de divulgar fake News sobre ela. O comunicado aconteceu um dia após a informação de que o MP eleitoral, após receber uma denúncia, recomendou a cassação dela por conduta vedada pela Lei das Eleições.A chefe do executivo garantiu que está seguindo as legislações e determinações do TSE. “Uma campanha limpa e sem ataques”, frisou Magdala. A prefeita ainda desmentiu que houve agressão de seu grupo durante um evento do agricultor, em Tamoios, no fim de semana.Um terceiro ponto que ela disse ser fake seria o não pagamento do servidor dentro da data estipulada. Segundo ela, o pagamento está sendo feito. Por outro lado, recebemos várias mensagens de que muitos ainda não havia recebido seus ordenados até a data de hoje. Inclusive o Sindicaf, que representa os servidores municipais, disse que iria aguardar o fim do expediente bancário e caso o pagamento não tivesse acontecido, iriam convocar uma assembleia geral para discutir uma possível greve.