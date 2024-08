Fabiano Horta entre participantes do seminário - Divulgação

Publicado 12/08/2024 15:59

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), foi até a capital para participar da abertura do seminário “Fundos Soberanos e a Agenda Climática: Desafios e Oportunidades”, na última sexta-feira. O evento foi promovido pelo Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros (FFSB), com o objetivo de melhorar a governança e as capacidades estatais por meio da troca de práticas e experiências.

O seminário visa promover a adaptação às mudanças climáticas por meio de decisões e ações que minimizem os impactos sobre a população. O evento contou com a presença de gestores municipais e estaduais, autoridades nacionais, órgãos de controle e reguladores, além de atores internacionais de alta relevância na temática, incluindo o International Forum of Sovereign Wealth Funds, e outros agentes do ecossistema de investimentos sustentáveis dos quais os fundos soberanos fazem parte.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Fazenda de Maricá, Lawrice Souza, também participou do seminário. A UFF está envolvida na pesquisa e no desenvolvimento de projetos, enquanto o JFI contribui com uma rede global de especialistas e conhecimentos em modelagem financeira.

Vale ressaltar que Fabiano criou o Fundo Soberano em Maricá no ano de 2018 e detém atualmente a marca de R$ 1,7 bilhão em recursos poupados a partir da arrecadação dos royalties do petróleo, sendo o primeiro do país a alcançar esse valor.