Vantoil Martins durante pedaladaReprodução/ Redes sociais

Publicado 12/08/2024 16:32

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), resolveu dar aquela pedalada com a sua bicicleta na manhã da última sexta-feira (9) , bem cedinho, para mostrar à população as empresas e empreendimentos que estão a caminho.

Ele conferiu de perto toda a movimentação e as obras que serão realizadas pela cidade. Uma das novidades é que um terreno localizado em frente à praia do Popeye será transformado em uma distribuidora de vidro temperado, não apenas para atender o município, mas também toda a região. Serão geradas vagas para motorista, ajudante, vigilante, atendente, auxiliar administrativo e técnicos especializados.

Vantoil percorreu o outro lado da cidade e visitou mais um terreno que será futuramente um Centro de Capacitação Marítima. Ao lado da Escola Estadual Francisco de Paula Paranhos, está sendo erguida uma clínica de exames de imagem. Diversas oportunidades de trabalho serão criadas, incluindo técnico de radiologia, médicos e enfermeiros.

E continuando com a pedalada, Vantoil mostrou que até um shopping do outro lado da cidade está em construção, com a geração de mais de 100 empregos. Que coisa boa, hein? O cara é bom de pedalada. Respirou até o ar puro da natureza e tomou uma água bem gelada para se restabelecer. Vantoil agora vai focar no andamento das obras para que sejam concluídas ainda neste ano.