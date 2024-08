Marquinho Mendes e Magdala Furtado - Reprodução

Publicado 13/08/2024 17:25

Em Cabo Frio, o que o povo quer saber é quem serão os candidatos a vice de Magdala Furtado (PV) e Marquinho Mendes (MDB), que até o momento não foram anunciados. E o prazo de registro de candidatura está se esgotando, termina na próxima quinta-feira (15). Chegou-se a questionar se a prefeita iria abrir mão da sua para apoiar o ex-prefeito cabo-friense, mas a chance de isso acontecer, segundo ela, é zero. Marquinho também não aceita menos do que ser a cabeça da chapa.



No entanto, não só as candidaturas dos vices, como as dos próprios MM e Magdala são os únicos que ainda não constam no site do TSE. Será que teremos uma reviravolta ou é só mesmo pra criar aquele mistério que a turma da política adora? É aguardar pra ver.

LANÇAMENTO DE CAMPANHA



O candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), primeiro entre os candidatos a fazer o registro no TSE, está na correria contra o tempo, a cidade é grande e ele pretende percorrer todos os bairros possíveis para conversar com eleitores.



O candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), primeiro entre os candidatos a fazer o registro no TSE, está na correria contra o tempo, a cidade é grande e ele pretende percorrer todos os bairros possíveis para conversar com eleitores.

Na próxima sexta-feira (16), primeiro dia de campanha propriamente dita, pelo calendário eleitoral, ele vai fazer o lançamento da sua. Será na Rua 13 de Novembro, na esquina do clube Santa Helena, a partir das 18h30. A ver pelo público que lotou a convenção, no mês passado, pode-se esperar uma grande mobilização no evento que se aproxima.