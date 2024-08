O novo equipamento vai atender aos moradores do quarto distrito, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde - Divulgação

Publicado 14/08/2024 07:41

Araruama - Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Araruama vai inaugurar mais um importante equipamento de saúde no município. O Pronto Atendimento 24h de Praia Seca vai atender aos moradores do quarto distrito, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

Ainda no mês de agosto, estão previstas as inaugurações de duas novas Policlínicas, nos bairros Parati e Jardim Califórnia. As ferramentas prometem contribuir ainda mais para o desenvolvimento da saúde pública municipal, promovendo mais bem-estar e qualidade de vida para a população, com investimentos em atendimentos cada vez mais eficazes e humanizados.

A cerimônia de inauguração será realizada na Estrada de Praia Seca, S/N, às 17h.