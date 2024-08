Adriano (na foto, à esquerda) chegou a discutir com um funcionário do aeroporto para tentar embarcar, já que voltava para o Rio de Janeiro para celebrar o Dia dos Pais com a família, mas acabou perdendo o voo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/08/2024 03:41

Araruama - Um morador de Araruama escapou por pouco de ser uma das vítimas da tragédia do voo 2283 da Voepass, ocorrida na última sexta-feira (9). Adriano de Assis, de 44 anos, técnico de TI, é um dos passageiros que não conseguiram embarcar no voo, saído do Aeroporto de Cascavel, no Paraná. A queda do avião deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, Adriano publicou um vídeo com detalhes do ocorrido. Retornando ao Rio de Janeiro de um trabalho realizado no Paraná, o morador deveria ter embarcado na aeronave, mas por um conflito de informações no aeroporto, chegou atrasado ao local de embarque e foi impedido.

Em entrevista à Inter TV, ele relatou que chegou a discutir com um funcionário do aeroporto para tentar embarcar, já que voltava para o Rio de Janeiro para celebrar o Dia dos Pais com a família, mas acabou perdendo o voo.

Enquanto aguardava outro voo, ele recebeu a notícia da queda do avião por outro passageiro, que também não havia conseguido embarcar. “Eu me debrucei no balcão da companhia e comecei a agradecer a Deus porque, realmente, foi uma coisa divina”, relatou.

Adriano atua na Coordenação de TI do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Nesta segunda-feira (12), após conseguir retornar ao município, ele foi recepcionado pela equipe do hospital e pela filha Isabela, de 11 anos, com um café da manhã e orações, em um momento emocionante.