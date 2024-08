Após busca no veículo, os policiais encontraram no porta-malas 16.360 pinos de cocaína e 4.160 pedras de crack, acondicionados em sacos plásticos - Divulgação/PRF

Publicado 13/08/2024 01:48 | Atualizado 13/08/2024 03:35

Araruama - Na tarde da última sexta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal com grande quantidade de drogas na Ponte Rio-Niterói, após interceptar um veículo que seguia para a Região dos Lagos.

Os agentes realizavam uma fiscalização de rotina na altura da praça do pedágio quando abordaram um veículo com placa clonada e constataram que o automóvel possuía registro de roubo. Após busca no veículo, os policiais encontraram no porta-malas 16.360 pinos de cocaína e 4.160 pedras de crack, acondicionados em sacos plásticos.

A dupla confessou ter adquirido o entorpecente no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, com destino a Araruama. O veículo havia sido roubado há cerca de um mês, na região da Tijuca.

Após a apreensão, os envolvidos foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.