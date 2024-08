A Escola Ecológica Municipal Maestro Kiko é a décima escola na modalidade ecológica inaugurada durante a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho - Divulgação

Publicado 12/08/2024 04:07

Araruama - Na tarde desta sexta-feira (9), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou a nova Escola Ecológica Municipal Maestro Kiko. Localizada no bairro XV de Novembro, a unidade de ensino foi projetada com base no conceito de sustentabilidade e conta com captação de água de chuva e energia solar.

A infraestrutura da nova unidade inclui 21 salas de aula, sala de informática, biblioteca, laboratório de ciências, sala de recursos e outras dependências de apoio, além de detector de metal na entrada, garantindo mais segurança para os alunos e servidores. Todas as as salas de aula contam com lousa digital e ar-condicionado.

A Escola Ecológica Municipal Maestro Kiko é a décima escola na modalidade ecológica inaugurada durante a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho. O projeto inovador gera economia aos cofres públicos e reduz o impacto ambiental, além de estimular a consciência ecológica dos estudantes, trabalhando a importância da preservação do meio ambiente.

A nova unidade recebe o nome de Francisco José de Marins, mais conhecido como Maestro Kiko, ícone da educação de Araruama e responsável por conduzir diversas bandas marciais do município, ensinando os alunos a tocar instrumentos de percussão e sopro. A escola conta com um memorial em homenagem ao Maestro Kiko, com detalhes de sua trajetória.

“Uma escola que nós fizemos com muito amor, com muito carinho e muito respeito que nós temos pela educação do nosso município e pela nossa Araruama. E para dar nome a essa obra tão espetacular, nós não poderíamos deixar de homenagear o grande Maestro Kiko. Um homem que com certeza deixou a sua história no município de Araruama, que transformou muitas vidas através da música, através dos sonhos e dos ensinamentos”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A chefe do executivo araruamense ressaltou a importância da preservação ambiental para a construção de um futuro mais sustentável. “Hoje estamos nesse momento de felicidade, entregando essa ferramenta que vai ser tão fundamental para o futuro dos nossos alunos. E principalmente com a questão ecológica, que é tão importante. Se nós queremos falar no meio ambiente, não basta só falar, nós temos que agir. Essas escolas com a modalidade ecológica são justamente para isso, ensinamos desde cedo aos alunos, para que eles tenham o carinho e cuidado com o meio ambiente, para um futuro promissor”, explicou.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da Secretário Municipal de Educação, Luiza Cristina Vianna (Professora Tico); da Subsecretária de Educação, Carla Tavares; da Diretora da Escola Ecológica, Ana Costa; além da família do homenageado e ex-alunos de Maestro Kiko.

A Ecológica Municipal Maestro Kiko fica localizada na Rua Cristóvão Colombo, S/N, no bairro XV de Novembro e vai atender aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

SOBRE MAESTRO KIKO

Nascido em 13 de maio de 1956, em São Gonçalo, veio morar em Araruama no ano de 1977 e começou a trabalhar no Detran. Aproximadamente em 1979, iniciou no Colégio Cenecista como inspetor de alunos, dando continuidade na E. M. Nair Valladares. Lá, deu vida a um projeto que seria sua grande paixão: ensinar os alunos da rede como tocar instrumentos de percussão e sopro para a organização de uma banda marcial.

Maestro Kiko também atuou no Colégio Estadual Edmundo Silva, no Colégio Professor Fernando Moreira Caldas e em diversas outras unidades de ensino. Durante sua passagem pela E. M. Nair Valladares, foi responsável pela discoteca, um marco da época.

Faleceu no dia 3 de abril de 2021, no período da pandemia. Por onde passou, deixou seu sorriso, seus ensinamentos e seus conselhos, que mudaram a vida de muitos alunos.