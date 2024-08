O crime ocorreu em 2021. Segundo as investigações, a mãe da criança filmou um depoimento da filha, relatando o abuso - Divulgação

Araruama - Nesta quarta-feira (7), agentes da Polícia Civil da 118ª DP (Araruama) prenderam um homem condenado a 14 anos de prisão por abusar sexualmente da neta, de apenas 3 anos de idade. O criminoso — ex-jogador de futebol, identificado como J.R.C. — foi localizado na Rua Farmacêutico Faria, no distrito de São Vicente de Paula.



A prisão foi parte da Operação Shamar, uma iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que visa combater a violência contra a mulher e o feminicídio.



O crime ocorreu em 2021. Segundo as investigações, a mãe da criança filmou um depoimento da filha, relatando o abuso. Depois de registrar o depoimento, ela procurou a delegacia e denunciou o incidente, resultando na abertura de um inquérito policial.



Após a conclusão das investigações, o criminoso foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Um mandado de prisão foi expedido contra ele e cumprido pelos policiais civis. Ele permanece à disposição da Justiça.

