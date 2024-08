Os artistas Riverton Couto, Estevão Medeiros, Nandah Carvalho e André Cajá são as escolhas para comandar os shows desta semana - Divulgação

Os artistas Riverton Couto, Estevão Medeiros, Nandah Carvalho e André Cajá são as escolhas para comandar os shows desta semanaDivulgação

Publicado 08/08/2024 05:48

Araruama - Começa nesta quinta-feira (8), a programação de shows do final de semana no Open Mall Araruama, no Centro. As atrações são gratuitas, com apresentações de diversos gêneros musicais, e vão acontecer até sábado (10).

Os artistas Riverton Couto, Estevão Medeiros, Nandah Carvalho e André Cajá são as escolhas para comandar a programação desta semana.

Confira os dias e horários das apresentações:

8 DE AGOSTO | QUINTA-FEIRA

19h - Riverton Couto

9 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA

19h - Estevão Medeiros

10 DE AGOSTO | SÁBADO

13h - Nandah Carvalho

19h - André Cajá