Publicado 06/08/2024 05:19 | Atualizado 06/08/2024 05:20

Araruama - Uma açaiteria foi alvo de um assalto no início da noite deste domingo (4), no Centro. O estabelecimento, localizado na Rua XV de Novembro, registrou o crime pelas câmeras de segurança.

Por volta das 19h50, dois indivíduos entraram no Casarão do Açaí, usando capacetes para ocultar as identidades. Um dos elementos, que estava armado, foi até o caixa e abordou dois funcionários, enquanto outro ficou posicionado próximo a uma das portas do local, impedindo a saída de uma cliente.

Um dos funcionários, sob a mira da arma, é forçado a entregar o dinheiro do caixa. Na sequência, os assaltantes roubam os celulares dos clientes que estavam no estabelecimento.

Ambos os elementos deixam o local mas retornam em seguida, obrigando o funcionário do caixa a ir até a cozinha. Um dos criminosos também entra no local e leva os celulares dos outros trabalhadores. Por fim, eles deixam a açaiteria e vão embora.

Toda a ação durou cerca de dois minutos, demonstrando a rapidez e precisão dos criminosos, que agiram com tranquilidade, apesar de no vídeo ser possível detectar o reflexo de um giroflex, que sinalizava a presença de viaturas próximas ao local do crime.

O estabelecimento informou que foram levados apenas pertences de funcionários e clientes, além do dinheiro do caixa, e que nenhum dos presentes foi ferido durante o assalto.

A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama). Ninguém foi preso.

(Com informações de RC24H)