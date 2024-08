Em depoimento à polícia, o pai da vítima relatou que o filho possuía envolvimento com o tráfico de drogas da região. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía passagem criminal por associação ao crime - Divulgação

Araruama - Na noite desta sexta-feira (9), um jovem de 18 anos foi encontrado morto em um loteamento de difícil acesso no bairro Três Vendas. A vítima estava desaparecida há três dias e foi reconhecida por familiares no local do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber uma denúncia anônima sobre o corpo. No local, os policiais encontraram o jovem, que já apresentava sinais de decomposição. A perícia foi acionada e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames para identificar a causa da morte.

Em depoimento à polícia, o pai da vítima relatou que o filho possuía envolvimento com o tráfico de drogas da região. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía passagem criminal por associação ao crime.

A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama), onde o caso será investigado.

(Com informações de RC24H)