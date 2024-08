Os militares encontraram a vítima com sinais de agressão, como hematomas no rosto e na cabeça. Ela relatou aos agentes ter sido agredida com tapas, puxões de cabelo e que teve sua cabeça batida no chão pelo marido - Divulgação

Os militares encontraram a vítima com sinais de agressão, como hematomas no rosto e na cabeça. Ela relatou aos agentes ter sido agredida com tapas, puxões de cabelo e que teve sua cabeça batida no chão pelo maridoDivulgação

Publicado 13/08/2024 01:37

Araruama - Na madrugada desta segunda-feira (12), um homem de 47 anos foi preso em flagrante após agredir fisicamente a esposa, de 43 anos. O crime ocorreu na residência do casal, localizada na Pontinha, em Araruama.

Por volta das 3h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de lesão corporal. Chegando ao local, os agentes foram recebidos pelo acusado, que alegou que a esposa havia se machucado em decorrência de uma queda e acionado a polícia por engano.

Todavia, ao adentrarem o imóvel, os militares encontraram a vítima com sinais de agressão, como hematomas no rosto e na cabeça. Ela relatou aos agentes ter sido agredida com tapas, puxões de cabelo e que teve sua cabeça batida no chão pelo marido.

Diante dos fatos, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ), que prestou socorros à vítima e a conduziu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama. A mulher permaneceu em observação para avaliação médica.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam duas armas de pressão e um canivete na residência do acusado, conforme relato da vítima de que o homem a ameaçava com uma arma.

O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama), onde o elemento foi autuado em flagrante por lesão corporal. Após receber alta médica, a vítima deverá comparecer à delegacia para realização do exame de corpo de delito e para prestar depoimento.