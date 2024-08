Renatinho Vianna com o filho, Renato Vianna Júnior - Reprodução

Publicado 13/08/2024 18:00

O ex-prefeito Renatinho Vianna (REP) usou sua rede social para desmentir uma fake news que tem circulado pela cidade de que o filho dele, então pré-candidato a vereador pelo PV, Renato Vianna Júnior teria desistido de seguir com os trabalhos em troca de uma “bonificação” vinda do atual governo.Segundo Renatinho, ele vai tomar as providências cabíveis sobre os comentários “mentirosos, inescrupulosos e covardes”. “Fake news é crime”, declarou.Renatinho disse, no vídeo, que a decisão de retirar Renato Jr. da corrida foi o fato de uma das candidatas, considerada forte, ter falecido e um outro candidato ter tido problemas e não poder concorrer. E isso enfraqueceria a nominata.