As autoridades reforçam o pedido para que qualquer pessoa com informações que possam ajudar a localizar a criança entre em contato - Divulgação

As autoridades reforçam o pedido para que qualquer pessoa com informações que possam ajudar a localizar a criança entre em contatoDivulgação

Publicado 13/08/2024 16:24

Araruama - Na noite desta segunda-feira (12), uma menina de 2 anos de idade desapareceu no bairro Parati. Pérola Vitória desapareceu por volta das 22h e, desde então, a comunidade e as autoridades seguem mobilizados para localizar a criança.

As buscas foram intensificadas a partir da manhã desta terça-feira (13), pela Polícia Militar. As operações contam com o apoio da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um cão farejador, que estão realizando escavações no quintal de uma residência. Uma área de mata próxima à residência da família também está sendo explorada.

A polícia local investiga todas as circunstâncias do desaparecimento, enquanto a equipe de resgate mantém suas atividades sem interrupções e sem previsão de término, com o objetivo de localizar a menina desaparecida o mais breve possível.

Os pais de Pérola prestaram depoimento na 118ª DP (Araruama) e estão colaborando com as investigações. As autoridades reforçam o pedido para que qualquer pessoa com informações que possam ajudar a localizar a criança entre em contato.

(Com informações de RC24H)