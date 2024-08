Wesley da Silva Alves de Souza, de 21 anos - Reprodução

Publicado 20/08/2024 16:18 | Atualizado 20/08/2024 16:59

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta segunda-feira (19), Wesley da Silva Alves de Souza, 21 anos, por homicídio duplamente qualificado, cometido contra o melhor amigo, Caio da Silva Rendão. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro Coelho da Rocha , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O corpo da vítima só foi encontrado no dia 10 de junho após ter sido enterrado em um canteiro de obras.