Henrique Leonardo é suspeito de matar a ex-companheira na frente dos filhos em CavalcantiRede Social

Publicado 20/08/2024 16:07 | Atualizado 20/08/2024 16:49

Rio - A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante de Henrique Leonardo da Silva Guimarães, 34 anos, para preventiva. O homem é suspeito de matar a facadas a ex-companheira Geane de Jesus Machado, 42, em Cavalcanti , na Zona Norte. A decisão aconteceu nesta segunda-feira (19) durante audiência de custódia.

O juiz Diego Fernandes Silva Santos, da Central de Audiências de Custódia, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), destacou que o caso se trata de um crime hediondo praticado no contexto de violência contra mulher, o que justifica a necessidade de segregação cautelar.

Além disso, o magistrado entendeu que a prisão de Henrique garante a ordem pública, pois a soltura dele pode causar medo e insegurança em testemunhas do feminicídio.

"Tenho assim que a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente justificam a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. A correta instrução criminal, de igual modo, deve ser assegurada com a custódia cautelar do suspeito. In casu, a sua soltura incutirá medo e insegurança nas testemunhas por se verem constrangidas a partilhar o mesmo ambiente social com o suspeito. Esse fato, por si só, trará irreparáveis prejuízos para instrução processual e posterior aplicação da pena, uma vez que a narração fidedigna dos acontecimentos não será garantida, pois a verdade das informações sempre cederá em benefício da integridade física de um depoente amedrontado", escreveu na decisão.



A determinação vai de acordo com o pedido do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). Já a defesa do suspeito solicitou a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares.

Homem foi agredido

Henrique não participou da audiência de custódia porque se encontra hospitalizado depois de ser agredido por moradores de Cavalcanti no dia em que o crime aconteceu.

O suspeito foi preso na noite de quinta-feira (15) na Rua Silva Vale após ser espancado por populares antes da chegada de policiais do 3º BPM (Méier). Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte, com diversos ferimentos.

Feminicídio

De acordo com familiares da vítima, Henrique invadiu a casa da ex-companheira enquanto ela dormia, pegou uma faca na cozinha e perfurou duas vezes o seu peito. O crime ocorreu na frente do atual namorado e dos filhos de Geane.

A mulher chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela chegou sem vida na unidade. O corpo de Geane foi sepultado na tarde deste sábado (17), no Cemitério de Inhaúma , na Zona Norte. Ela deixou cinco filhos, sendo a mais velha de apenas 16 anos.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).