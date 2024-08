Henrique Leonardo é suspeito de matar a ex-companheira na frente dos filhos em Cavalcanti - Rede Social

Publicado 16/08/2024 06:51 | Atualizado 16/08/2024 07:23

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (15), o suspeito de matar a facadas a ex-companheira Geane de Jesus Machado, de 42 anos, em Cavalcanti, na Zona Norte. Segundo a corporação, Henrique Leonardo da Silva, 34 anos, chegou a ser espancado por populares antes de ser detido na Rua Silva Vale, no mesmo bairro.

Na ocasião, equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na região, quando tiveram a atenção voltada para um grupo de pessoas que estava agredindo um homem. Em seguida, durante abordagem, os militares o reconheceram como sendo o autor de um feminicídio ocorrido na madrugada do mesmo dia. Henrique foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho e de lá encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



De acordo com familiares da vítima, o suspeito invadiu a casa da ex-companheira enquanto ela dormia, pegou uma faca na cozinha e perfurou duas vezes o peito da mulher. O crime ocorreu na frente do atual namorado e dos filhos de Geane.

Após o ataque, a vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já chegou sem vida à unidade.



Geane deixa cinco filhos menores, a mais velha de 16 anos. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.