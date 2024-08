Carlos Flávio da Silva dos Santos é acusado dos crimes de estupro e tentativa de feminicídio - Reprodução

Carlos Flávio da Silva dos Santos é acusado dos crimes de estupro e tentativa de feminicídio Reprodução

Publicado 16/08/2024 21:46 | Atualizado 16/08/2024 21:55

São Gonçalo - Carlos Flávio da Silva dos Santos foi condenado a 26 anos de prisão pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Ele era acusado de estuprar e tentar matar uma vizinha, na frente da filha dela, de apenas 3 anos, na madrugada do dia 25 de dezembro de 2022, no bairro Almerinda, no município da Região Metropolitana. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (16).

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Carlos Flávio, de 27 anos, invadiu a casa da vítima, arrombando a porta, e a estuprou. Na sequência, para não ser denunciado, a atacou com socos e golpes de tesoura. Na sentença, constam os crimes de estupro e tentativa de feminicídio.

No julgamento, o MPRJ argumentou que "o feminicídio teve como razão o menosprezo à condição de mulher". Já o júri levou em consideração a gravidade do ataque e as consequências impostas à vítima para determinar a pena.

Carlos estava detido desde 31 de dezembro de 2022 , ou seja, seis dias após o crime. Ele foi localizado no Centro do Rio de Janeiro por policiais da UPP Providência que participavam do esquema especial da Polícia Militar no Réveillon daquele ano.

Uma pista que ajudou nas investigações foi uma camisa que ele deixou cair na casa da vítima ao fugir do local. Logo após o ataque, a mulher conseguiu pedir socorro a um ex-companheiro, que morava perto. Já Carlos residia no bairro havia cerca de três meses e a vítima não o conhecia.