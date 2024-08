Pai de santo foi preso nesta quarta-feira (19) por policias da 48ª DP (Seropédica) - Reprodução/Google Maps

Pai de santo foi preso nesta quarta-feira (19) por policias da 48ª DP (Seropédica)Reprodução/Google Maps

Publicado 16/08/2024 19:38 | Atualizado 16/08/2024 20:20

Seropédica - Agentes da 48ª DP (Seropédica) prenderam três suspeitos de integrar uma narcomilícia que explora territórios em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo o delegado titular da distrital, José Mário Salomão de Omena, as capturas, que se deram no Centro do município nessa quinta-feira (15), foram resultado de cruzamento de dados de inteligência e diligências.

João Marcio Gomes da Fonseca Machado dos Santos, Samuel de Souza Correa Machado e José Luiz Granthon da Silva, de acordo com a Polícia Civil, realizavam a contabilidade de parte da arrecadação do dia. Com eles, os agentes apreenderam dinheiro, uma motocicleta sem origem comprovada e um telefone celular.

João Marcio seria homem de confiança de Luiz Gustavo da Silva Rosa, o 'Bicheiro', que foi preso na terça-feira (13) , na Ilha do Governador, Zona Norte.

Apontado pelos agentes como um dos líderes da narcomilícia de Seropédica, Bicheiro – que estaria ligado também com a facção Terceiro Comando puro (TCP) – teria a missão de enviar drogas a João Márcio, que seria o incumbido pelo apoio logístico para o abastecimento dos pontos de venda do material no município da Baixada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Samuel e José Luiz exerceriam a função de cobradores. Samuel, inclusive, aparece nas investigações também como responsável por recolher as taxas de extorsão contra comerciantes locais – prática comum a milicianos.

Os três foram presos em flagrante por associação para o tráfico de drogas e organização paramilitar. A corporação complementa que as investigações seguem para identificar e prender outros integrantes da quadrilha.