O grupo percorreu o mesmo local onde Gabriel foi morto - Reprodução / Redes Sociais

O grupo percorreu o mesmo local onde Gabriel foi mortoReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/08/2024 19:09 | Atualizado 16/08/2024 20:25

Rio - Um grupo de amigos e familiares de Gabriel Pereira dos Santos, de 24 anos, realizou uma manifestação na tarde desta sexta-feira (16), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, em resposta à morte do jovem. A vítima foi baleada na cabeça por um policial militar durante uma abordagem, enquanto realizava manobras com sua moto na Estrada Federal de Tinguá.

Em motos, o grupo percorreu o mesmo local onde Gabriel foi morto. Imagens do protesto mostram que uma viatura da PM, que passava pela estrada, chegou a ser cercada pelos manifestantes. Segundo a corporação, agentes do 20º BPM (Mesquita) acompanharam o ato, que ocorreu de maneira tranquila e sem alteração. O policiamento foi reforçado na região.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e pela Corregedoria da Polícia Militar, que vão analisar a conduta do agente para determinar se houve algum erro na abordagem.



De acordo com o comando do Segurança Presente, um dos policiais que estava no local presenciou o ocorrido e disse que o agente disparou ao perceber que Gabriel poderia lançar a moto contra ele. O jovem chegou a ser socorrido pelos agentes da base Miguel Couto. Ele foi levado para o Hospital Municipal da Posse, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), as câmeras usadas pelos agentes integrantes do Segurança Presente que estavam presentes também serão disponibilizadas para a DHBF.



"A conduta do policial está sendo investigada pela Corregedoria da PM e ele será descredenciado do CPROEIS se constatado qualquer erro durante a abordagem", disse em comunicado.