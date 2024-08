A ocorrência foi registrada em Comendador Levy Gasparian, - Divulgação

Publicado 16/08/2024 19:50 | Atualizado 16/08/2024 20:17

Três Rios - Mais de 11 mil pares de calçados, entre chinelos e tênis de marcas conhecidas, com indícios de falsificação foram apreendidos, nesta sexta-feira (16), durante uma inspeção feita por equipes da Operação Foco Divisas e fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) no Posto de Controle de Fiscalização de Comendador Levy Gasparian, no bairro Gulf, Centro-Sul Fluminense.

O ônibus foi abordado após passar em alta velocidade nas proximidades do posto, chamando a atenção dos agentes. De acordo com a equipe da Operação Foco, as janelas do veículo estavam vedadas com tecido que impedia a visibilidade do interior.



Durante a abordagem, o condutor e seu ajudante relataram não ter nota fiscal da mercadoria transportada e informaram que parte da carga era de fabricação própria. A dupla vinha de Nova Serrana, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro.



A mercadoria foi apreendida e será encaminhada para perícia. O motorista e seu ajudante prestaram depoimento e foram liberados. A ocorrência foi encaminhada para a 108ª DP (Três Rios).