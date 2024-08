Claudinho morreu em julho de 2002 em um acidente de carro - Reprodução

Claudinho morreu em julho de 2002 em um acidente de carroReprodução

Publicado 16/08/2024 23:10

Os restos mortais do cantor Claudinho, da dupla Claudinho & Buchecha, falecido em 2002 em um acidente de carro na Via Dutra, desapareceram misteriosamente do jazigo perpétuo da família. O caso está sendo investigado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal de notícias 'IG'.



De acordo com um processo judicial que tramita na 1ª Vara Cível da Ilha do Governador, o espaço teria sido vendido ilegalmente para outra família em 2021. O jazigo foi comprado pela gravadora Universal Music e repassado à mulher do cantor, Vanessa. Atualmente, está sepultada no local uma mulher chamada Mercedes Lema Suárez de Mato.

Vanessa descobriu a história sobre o desaparecimento dos restos mortais de Claudinho por meio de relatos nas redes sociais. Nos autos do processo consta que um fã do cantor foi ao cemitério para visitar o jazigo do artista, descobriu a história e alertou a viúva.



"Os restos mortais do cantor não mais se encontravam em seu devido jazigo e sim de outra pessoa, diante de uma realidade perturbadora, que não apenas viola o direito à memória e ao luto, mas também expõe falhas graves no gerenciamento dos espaços cemiteriais", destaca um trecho do processo.

Vanessa procurou a administração do cemitério e, após se identificar como viúva, foi aconselhada a mandar um e-mail para fazer reclamações. A administração do cemitério informou que enviou um telegrama de aviso sobre a renovação do jazigo, mas a família alega que jamais foi informada.

Os restos mortais de Claudinho foram exumados ilegalmente, sem a autorização da família, e colocados em um ossário coletivo juntamente com outras sete pessoas.