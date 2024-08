Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/08/2024 19:45 | Atualizado 15/08/2024 20:11

Rio - Geane de Jesus Machado, de 42 anos, foi morta a facadas, na madrugada desta quinta-feira (15), em Cavalcanti, na Zona Norte. O principal suspeito pelo assassinato é um ex-companheiro.

De acordo com familiares, o homem teria invadido a casa da vítima enquanto ela dormia, pego uma faca na cozinha e perfurado duas vezes o peito da mulher.

O crime aconteceu na frente do atual namorado e dos filhos de Geane. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ela deu entrada na unidade já sem vida.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para localizar o suspeito.