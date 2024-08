Suspeito foi levado para a 66ª DP (Piabetá) - Reprodução

Publicado 15/08/2024 17:48 | Atualizado 15/08/2024 18:04

Magé - Policiais da 66ª DP (Piabetá) resgataram, na noite desta quarta-feira (14), um menino de 6 anos que seria vítima de tortura e omissão de socorro por pessoas da própria família, em Magé, na Baixada Fluminense. Na ação, três suspeitos foram presos, e um menor, apreendido – os nomes não foram revelados para preservar a vítima.

De acordo com as investigações, que tiveram base em denúncia encaminhada por vizinhos na véspera, o garoto vinha sofrendo agressões ao longo de toda a vida e se encontrava desnutrido e com fome. Na delegacia, ele chegou a afirmar que, certa vez, sua mãe quase o matou.

No entanto, segundo a Polícia Civil, os encaminhados para a distrital como responsáveis pelos atos de violência – que incluíam queimaduras com velas e garfos quentes, além de espancamentos – foram a avó da criança, o padrasto, um tio (de 15 anos) e um amigo da família, todos localizados no bairro Piabetá. Como argumento, eles alegaram que bateram no menino porque a vítima teria roubado um biscoito da padaria.

A Polícia Civil não informou até o momento para onde encaminhou o menino. O espaço segue aberto.