Agentes apreenderam documentos de idosos que estavam com os casais - Divulgação

Publicado 15/08/2024 16:07

Rio - Dois casais foram presos, nesta quarta-feira (14), na Gávea, na Zona Sul, por aplicar golpes em idosos. A quadrilha foi autuada por falsa identidade, estelionato, uso de documento falso e organização criminosa.

As prisões foram realizadas por agentes do Lagoa Presente e da 37ª DP (Ilha do Governador). De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, a equipe do Programa Segurança Presente foi acionada pelos policiais civis para dar apoio no cerco ao grupo.

A investigação identificou que Jorge dos Santos Cirino, de 56 anos, e Cristiane Freitas dos Santos, de 48, estavam sacando benefícios de idosos em uma agência bancária dentro de um shopping na Rua Marquês de São Vicente. Ambos foram detidos por agentes da 37ª DP.

Durante o interrogatório, Cristiane forneceu informações sobre os outros integrantes da quadrilha, incluindo nomes e o veículo utilizado por eles. Com base nessas informações, a equipe do Lagoa Presente intensificou as buscas e localizou um Honda HR-V branco na mesma rua do shopping.

No veículo, os policiais encontraram André Gustavo Ferreira de Souza, de 30 anos, e Andriele Carvalho de Lima, de 29. Ambos aguardavam o outro casal para fugirem.



O caso foi registrado na 37ª DP, onde a quadrilha foi autuada por falsa identidade, estelionato, uso de documento falso e organização criminosa. Eles permaneceram presos.