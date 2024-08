Yuri foi levado para a 74ª DP (Alcântara) - Reprodução

Publicado 15/08/2024 20:56 | Atualizado 15/08/2024 20:56

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (14), um suspeito de integrar uma quadrilha que rouba veículos de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Yuri Francesconi Farias da Cunha, conhecido como 'Gordo', foi encontrado na residência de sua namorada, no bairro Galo Branco.

Yuri 'Gordo' era alvo de uma investigação que o vinculava a crimes de roubo e receptação de veículos. De acordo com a polícia, ele fazia parte de uma quadrilha do Complexo do Salgueiro, especializada no crime. O local é uma das áreas mais críticas no combate ao crime organizado na região.

Além de seu envolvimento com o roubo de veículos, Yuri possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e era associado à facção criminosa Comando Vermelho, que exerce influência sobre a comunidade do Salgueiro.

Operação da PM mirou a quadrilha

A Polícia Militar realizou uma operação, nesta quarta-feira (14) , no Complexo do Salgueiro, contra a movimentação de criminosos que atuam no roubo de veículos e cargas nas principais vias de acesso à comunidade. Devido a ação, nove escolas municipais precisaram interromper o funcionamento.

Segundo relatos de moradores, a região tem sofrido com constantes assaltos, além de arrastões nas principais vias da cidade em diferentes bairros.