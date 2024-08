Moradores registraram a presença de blindados na comunidade - Rede Social

Moradores registraram a presença de blindados na comunidadeRede Social

Publicado 14/08/2024 08:21 | Atualizado 14/08/2024 11:34

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta quarta-feira (14), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, contra a movimentação de criminosos que atuam no roubo de veículos e cargas nas principais vias de acesso à comunidade. Segundo moradores, há registro de intenso tiroteio na região desde as primeiras horas do dia.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência dos disparos, barricadas em chamas, além da presença de blindados e helicópteros da PM. Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam na região.



"Moro na comunidade e às 4h30 muita gente já não conseguiu sair para trabalhar. Fecharam todas as barricadas impedindo ônibus de sair e entrar. Às 5h entraram os policiais, caveirão, helicóptero e começou o tiroteio. Quase que eu não consigo trabalhar e iria perder meu dia, assim como aconteceu com muitos", relatou um morador.

l Nesta manhã, a Polícia Militar faz operação no Complexo do Salgueiro em São Gonçalo. pic.twitter.com/6EZkKQ17IF — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficial) August 14, 2024

Devido a ação, nove escolas municipais precisaram interromper o funcionamento. São elas: Pastor Haroldo Gomes, Carlos Drummond de Andrade, Professora Niuma Goulart Brandão, João Aires Saldanha, Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira e Marinheiro Marcílio Dias, no Complexo do Salgueiro. Além das unidades Umei Professor Augusto de Freitas Lessa e CIEP 051 Municipalizado Anita Garibaldi e Escola Municipal Professora Aida Vieira de Souza, no Jardim Catarina.

Segundo a Secretaria de Educação, para a segurança de alunos e funcionários, as unidades retomarão as aulas assim que a situação for normalizada.

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão durante a ação que está em andamento.



Assaltos frequentes

Segundo relatos de moradores, a região tem sofrido com constantes assaltos, além de arrastões nas principais vias da cidade em diferentes bairros.

Na noite desta terça-feira (13), por exemplo, uma adolescente de 17 anos deu entrada baleada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a PM, informações preliminares apontam que a vítima foi ferida em uma tentativa de assalto ocorrida na RJ-106.



No mesmo dia, um comerciante deu entrada ferido na mesma unidade de saúde. Segundo o 7ºBPM (São Gonçalo), o homem foi baleado durante outra tentativa de assalto ao veículo que dirigia, ocorrida na Estrada da Lagoinha. Ambos os casos foram registrados na 75ª DP (Rio d'Ouro) e policiamento foi reforçado nas regiões.