Movimentação no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (04). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 14/08/2024 21:58 | Atualizado 14/08/2024 22:17

Rio - Uma medida presente na edição de terça-feira (13) do Diário Oficial do Rio de Janeiro determina que os mais de 20 parques públicos municipais poderão ser fechados e evacuados em casos de chuva forte. O que vai determinar o procedimento são os cinco estágios operacionais que são divulgados usualmente pelo Centro de Operações e Resiliência (COR), órgão que ficará responsável por comunicar aos gestores dos respectivos espaços as possíveis alterações. A portaria passou a valer a partir da publicação.

De acordo com o texto, a primeira etapa é a de "posicionamento", que colocará os agentes de operação dos parques nas entradas a fim de agilizar um fechamento futuro, caso seja necessário. Essa iniciativa deverá ser adotada quando a cidade atingir o estágio operacional 2 (ocorrência natural pela cidade com alto potencial para agravamento).

Se em seguida a cidade alcançar ou superar o estágio 3 (uma ou mais ocorrências de impacto ou alto impacto no curto prazo, em uma ou mais regiões, que afete a rotina), a etapa será a de “fechamento”. Nesse cenário, os agentes fecharão as entradas e comunicarão o público presente sobre a necessidade de deixar o local. As equipes deverão percorrer toda a área para se certificar de que ninguém permaneceu no espaço.

O texto destaca que o protocolo busca "garantir a segurança dos usuários e reduzir o impacto nas operações de rotina da cidade em eventos extremos". Por fim, ressalta que "caberá aos órgãos gestores dos parques definir os agentes de operação que ficarão responsáveis pelas etapas de posicionamento e fechamento" e que é importante que participem das reuniões do COR para "garantir a constante atualização dos processos relacionados ao protocolo de ações operacionais e administrativas".