O material apreendido foi levado para a 99ª DP (Resende) - Divulgação

O material apreendido foi levado para a 99ª DP (Resende)Divulgação

Publicado 14/08/2024 20:06

Resende - Policiais militares prenderam um suspeito com pistolas, revólver e uma espingarda, nesta quarta-feira (14), após denúncias de moradores da Travessa da Quitéria, Jambeiro 1, em Penedo, que teriam ouvido disparos na região. No endereço, os PMs encontraram um componente de munição com o homem, que negou ser o autor dos tiros.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 99ª DP (Resende), onde o caso foi registrado.