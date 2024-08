Documento falso foi apresentado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio (Cremerj) - Reprodução

Publicado 14/08/2024 17:31 | Atualizado 14/08/2024 17:53

Rio - Um professor de enfermagem de uma universidade particular foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (13), em Botafogo, na Zona Sul, após apresentar um diploma falso de medicina no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

Segundo a Polícia Federal, o homem, de 47 anos, apresentou o documento para se registrar como médico no conselho. No entanto, o setor de registros do órgão desconfiou do diploma e acionou imediatamente o Grupo de Investigações Sensíveis da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz/PF/RJ).

Os agentes identificaram que o diploma era de uma instituição de ensino superior carioca, também privada, que não possui o curso de Medicina. Ele foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso, cuja pena pode chegar até seis anos de prisão.

O professor foi levado à Superintendência da PF, localizada na Praça Mauá, no Centro, e em seguida, encaminhado ao sistema prisional.