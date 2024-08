Jorge Luís de Oliveira Martins, de 51 anos, chegou a ser levado com vida para o hospital - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/08/2024 16:59 | Atualizado 14/08/2024 17:22

Rio - O sonoplasta da Rádio Tupi Jorge Luís de Oliveira Martins, mais conhecido como Jorginho Uepa, de 51 anos, foi sepultado por volta de 16h30 desta quarta-feira (14), no Cemitério de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde estiveram para o velório familiares e companheiros de profissão. Ele passou mal nessa terça (13) durante uma transmissão ao vivo do programa 'Patrulha da Cidade' e faleceu momentos depois. A causa da morte não foi revelada.

O caso aconteceu quando o jornalista Mário Belisário conduzia a programação. Ele chegou a pedir calma enquanto a equipe do programa prestava socorro à vítima, que chegou a ser levada, com vida, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.

Pelas redes sociais, a Rádio Tupi lamentou o ocorrido e informou que o operador de áudio deixa a mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Além de integrar a equipe do Patrulha Cidade, ele também participava do 'Palavra Amiga' e outros quadros do ‘Show do Heleno Rotay’.

Confira a íntegra da nota emitida pela emissora lamentando a morte do operador:

"É com grande tristeza que a Super Rádio Tupi informa sobre o falecimento do operador de rádio Jorginho Uepa, que por tantos anos esteve no comando das vinhetas e divertidos áudios que davam vida às histórias e personagens do Programa da Patrulha da Cidade. Uepa também animava nossas tardes com a “Palavra Amiga” e tantos outros quadros do Show do Heleno Rotay.

Morador de Santa Cruz, Jorge Luís de Oliveira Martins, de cinquenta e um anos, morreu fazendo uma das coisas que mais amava. Estava na mesa de áudio, ao lado de todo o elenco da Patrulha da Cidade, na tarde desta terça-feira (13), sob o comando de Mário Belisário, quando se sentiu mal e foi socorrido pelos colegas.

Jorginho Uepa chegou a ser levado com vida para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada. Jorginho Uepa deixa mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Ele deixa também um vazio enorme no coração de todos nós, que assim como vocês, ouvintes, formamos a Grande Família Tupi".