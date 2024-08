'Frio de Janeiro'? Baixas temperaturas na cidade causam avalanche de memes

Rio - A frente fria que atinge o Rio surpreendeu os cariocas acostumados ao clima quente da cidade. Com as temperaturas despencando, as redes sociais foram inundadas por memes e piadas, nas quais os moradores expressam de forma bem-humorada a saudade do calor habitual. Desde a dificuldade em sair da cama até brincadeiras com o cartão-postal do Rio tomado pela neve, os cariocas mostraram que o bom humor continua sendo uma marca registrada da cidade.Apesar das brincadeiras e memes sobre a frente fria que tomou conta do Rio, os cariocas podem se tranquilizar, pois as baixas temperaturas estão com os dias contados. A previsão é que, a partir de quinta-feira (15), o calor volte a dar as caras na cidade, trazendo de volta o clima ensolarado que os moradores tanto apreciam. Enquanto isso, as redes sociais continuam sendo palco para o bom humor dos internautas, que aproveitam os últimos dias de frio e já se preparam para receber de braços abertos o retorno do calor.A chegada da frente fria no Rio não apenas trouxe temperaturas baixas, mas também provocou um, que teve início às 6h de segunda-feira (12) e acaba às 21h desta quarta-feira (14).