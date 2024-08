Obra estava prevista para ser finalizada na segunda quinzena de agosto - Divulgação

Obra estava prevista para ser finalizada na segunda quinzena de agostoDivulgação

Publicado 14/08/2024 12:55 | Atualizado 14/08/2024 12:59

Rio - A Light finalizou, nesta terça-feira (13), a segunda fase das obras de modernização da rede elétrica da Ilha do Governador e Paquetá. A conclusão ocorreu após recorrentes problemas de falta de luz relatados por moradores das regiões.



A etapa, que estava prevista para ser finalizada na segunda quinzena de agosto, envolve a implementação de um circuito de transmissão reforçado, crucial para restauração do cabo que traz a energia do Continente, que apresentou defeito em julho.