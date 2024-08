Ônibus incendiados por criminosos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/08/2024 13:24 | Atualizado 14/08/2024 14:07

Rio - Nove ônibus foram sequestrados e usados como barricadas em retaliação após a morte do líder do tráfico no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, durante uma ação da Polícia Militar no local, realizada na manhã desta quarta-feira (14).

Já em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, outros dois ônibus intermunicipais foram incendiados. No entanto, a PM afirma que ainda não é possível estabelecer uma relação entre os casos, embora o criminoso que morreu no Complexo do Chapadão fosse da Baixada. Procurada, a Semove informou que foi o terceiro caso em 24 horas. Ao todo, foram 15 coletivos incendiados em 2024.

A operação do 41º BPM (Irajá) teve como objetivo reprimir o roubo de veículos na Avenida Brasil e nos principais acessos à comunidade. Durante ao ação, houve troca de tiros repentina e Washington da Costa Oliveira, o "W" ou "Charlote", apontado como um dos chefes do Comando Vermelho, foi morto.

Ainda de acordo com a PM, a operação resultou na prisão de outros quatro criminosos na altura da Rua Justino Martins. Com eles, um fuzil e três pistolas foram apreendidos. Os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado.

Em represália, traficantes deram ordem de sequestrar ônibus e obstruir vias. Segundo a Rio Ônibus, nove coletivos municipais foram sequestrados.

As linhas 669 (Pavuna x Méier), 399 (Pavuna x Passeio), 945 (Pavuna x Fundão) e 793 (Pavuna x Sulacap) sofreram os impactos. Até o momento, três veículos já voltaram a circular e outros seis continuam sob controle de traficantes.

Segundo a PM, o policiamento foi reforçado no Chapadão e em Belford Roxo. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões, também estão atuando para desobstruírem as vias interditadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devido a operação na região, a Clínica da Família Raimundo Alves Nascimento, localizada próxima ao bairro da Pavuna, acionou o protocolo de segurança e suspendeu o funcionamento na manhã desta quarta-feira.

Já a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os serviços nas escolas no Complexo do Chapadão, na Pavuna e em Anchieta, não foram afetados. Já a Secretaria de Estado de Educação informou que três unidades dos Centros Integrados de Educação Pública (Ciep) não estão funcionando na tarde desta quarta, sendo elas a escola Raul Seixas, em Costa Barros, e os Cieps Aníbal Machado e Professor Manoel Maurício de Albuquerque, em Anchieta.