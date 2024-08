Criminosos sequestraram ônibus da linha 335 para utilizar como barricada no local - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/08/2024 08:38 | Atualizado 13/08/2024 09:20

Rio - Policiais militares realizam uma operação, na manhã desta terça-feira (13), nas comunidades Cinco Bocas e Pica Pau, em Brás de Pina, e Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, o objetivo das equipes do 16° BPM (Olaria) é reprimir o crime organizado e desobstruir vias na área.



Conforme a Rio Ônibus informou, um coletivo da linha 335 (Cordovil x Tiradentes) foi sequestrado por criminosos para ser utilizado como barricada e impedir a entrada de policiais no local. A empresa ressaltou que os veículos estão circulando com desvio de rota. Nos últimos 12 meses, já foram 138 veículos levados por criminosos.



Até o momento, não há registros de confronto, prisões ou apreensões.



Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as clínicas da região funcionam regularmente. No entanto, as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

A Secretaria Municipal de Educação ainda não retornou sobre possíveis interrupções no funcionamento das escolas.



O bairro de Cordovil tem sido palco de constantes confrontos recentes. A guerra na região ocorre devido à disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).