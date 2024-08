Imagens mostram tiroteio com balas traçantes - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/08/2024 07:57 | Atualizado 13/08/2024 08:01

Rio - A comunidade Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, é alvo de uma operação da Polícia Militar, nesta terça-feira (13). Moradores registraram intensa troca de tiros na região desde o início da madrugada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que diversas balas traçantes cruzam o céu durante o tiroteio. Esse tipo de munição, mais comum em fuzis, tem uma pequena carga pirotécnica em sua base, o que faz com que o tiro deixe um rastro de luz quando é disparado. Em outro vídeo feito por moradores, um veículo blindado da PM aparece dentro da comunidade ainda na madrugada.

A GUERRA CONTINUA EM BELFORD ROXO - BAIXADA FLUMINENSE RJ (TCP)



SANTA TERESA - BELFORD ROXO. pic.twitter.com/ZdqAc25vCV — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) August 13, 2024

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 39º BPM (Belford Roxo) realizam uma operação contra os grupos criminosos que atuam na comunidade. Agentes do 20° BPM (Mesquita) também participam da ação. Atualmente, a localidade é dominada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a corporação, até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.