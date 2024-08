A felicidade de quem vai apresentar sua arte em outro país - Divulgação

A felicidade de quem vai apresentar sua arte em outro paísDivulgação

Publicado 13/08/2024 00:00

fotogaleria Nem só de medalhas de ouro, prata e bronze brilham jovens brasileiros que estão na França neste momento. As olimpíadas, para 35 integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense - formada por alunos da rede pública de educação do Estado do Rio de Janeiro – tem uma conotação cultural, com foco na execução de instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, oboé, fagote, flauta, clarinete, trompete, trombone, trompa, tuba e percussão.

O grupo fará cinco concertos, até o dia 17 de agosto, em locais como o Centro Cultural da Cidade de Créon, o Festival de Música CastelJaloux, a Cathédrale Saint-André, a Cathédrale de Blasimon e o Château Quat'sos. Sem custo algum para os jovens da orquestra, essa turnê tem um significado especial pois a maior parte nunca viajou para o exterior. Essa viagem integra a programação da Conexão Rio-Bordeaux, um intercâmbio cultural lançado pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação e Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil.

"A minha expectativa está altíssima. É a minha primeira vez pisando em solo europeu e em um país expoente da música erudita, que é a França. Tocar em um lugar onde grandes compositores nasceram é um sonho realizado. Estou muito animado e tenho certeza de que essa viagem será um dos acontecimentos mais incríveis da minha vida. O projeto tem me incentivado muito, não só para a turnê em outro país, mas pelos meus estudos também", afirma o violista Allan Victor Dias da Silva, 20 anos, morador de Anchieta, na Zona Norte do Rio. Ele é um dos integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense.



A Conexão Rio-Bordeaux começou no início de julho com a chegada dos músicos franceses ao Rio para uma série de atividades, que incluiu masterclasses e concertos com entrada franca. Com destaque para espetáculos que os mais de 100 músicos das duas formações protagonizaram na Sala Cecilia Meireles e no Theatro Municipal. O repertório em Bordeaux terá Villa-Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha, Luiz Gonzaga, entre outros nomes consagrados. Essa iniciativa visa celebrar a excelência musical e também fortalecer os laços entre as culturas brasileira e francesa. No palco, os músicos dos dois países tocaram, juntos, todos os instrumentos.

"Nunca fui, mas desde criança sempre desejei conhecer a França porque acho uma cultura incrível. Mas, na verdade, era um sonho muito distante.... Agora, graças ao projeto, tenho a oportunidade de não só conhecer como tocar lá também. Quando fui selecionada para participar da turnê, fiquei muito feliz. Com certeza será muito emocionante", conta a violista Aline Stefani de Jesus Cristo, outra integrante da Academia de Monitores da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense que vai conhecer a Europa com esta turnê.



Programação da Conexão Rio-Bordeaux em agosto



11/8 –Concerto às 17h na Cathédrale Saint-André

16/8 – Concerto na Cathédrale de Blasimon, às 19h30

17/8 - Concerto de encerramento no Château Quat'sos, às 18h



REPERTÓRIO DOS ESPETÁCULOS



PROGRAMA I

PARTE I – Orquestra IBME e JOSEM (Música Brasileira)



Heitor VILLA-LOBOS – Prelúdio das Bachianas Brasileiras N.4 Alberto NEPOMUCENO – Batuque da “Série Brasileira” Chiquinha GONZAGA | Arr: Anderson Alves – Ô Abre Alas PIXINGUINHA | Arr: Anderson Alves – Pula Sapo

Maestro DUDA – Suíte Nordestina



PARTE II – Orquestra IBME e JOSEM (Música Francesa)

Jean LULLY – Marche pour la cérémonie des trucs

Camille SAINT-SAENS – Dance Bacchanale N.KRASSIK – O Casamento da Raposa Sirba – PGayen zay in Shvartze Reien TYPHON – La bulle krack

H.VILLA-LOBOS – Toccata O Trenzinho do Caipira

(dirigé par Eduardo Lopes)





PROGRAMA II – REPERTÓRIO BRASILEIRO

I – PARTE

Música Clássica Brasileira

Dimitri CERVO – Abertura Brasil 2012

Camargo Guarnieri – Suíte Vila Rica (excertos: 1, 2, 4, 6, 10)

Camargo Guarnieri – Dança Brasileira

Heitor VILLA-LOBOS – Melodia Sentimental (solista ?)

Anderson ALVES – Concertino para Quinteto de Sopros e Orquestra

Lorenzo FERNANDEZ – Batuque





Música Popular Brasileira

Foclore

Villa-Lobos | Arr: Anderson Alves – A Canoa Virou

Desconhecido | Arr: Anderson Alves – Mulher Rendeira



Choro

PIXINGUINHA | Arr: Anderson Alves – Minha Vez

PIXINGUINHA | Arr: Anderson Alves – Quem é Você?



Bossa Nova

TOM JOBIM – Garota de Ipanema

TOM JOBIM | Arr: Jamberê Cerqueira – Samba de Uma Nota Só



Baião

Luiz GONZAGA | Arr: Jamberê Cerqueira – Gonzagueando

Zequinha Abreu – Tico Tico no Fubá





Mais sobre o encontro internacional dos jovens músicos

Depois de receber a Orquestra Sinfônica Jovem de Bordeaux (JOSEM) no Rio de Janeiro por 10 dias em julho, a "Conexão Rio-Bordeaux", um intercâmbio cultural singular que une os jovens músicos da Academia de Monitores da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense continua em agosto, dessa vez em Bordeaux, França. No Rio de Janeiro, os jovens músicos dos dois países tocaram juntos em grandes palcos como a Sala Cecília Meireles, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a Biblioteca Parque, além de terem circulado em pontos turísticos como Corcovado, Pão de Açúcar, entre outros lugares históricos da cidade.

Agora é a vez de 35 alunos da OSJF vivenciarem grandes experiências em Bordeaux. Em solo europeu, nossa orquestra leva na bagagem muita música brasileira e experiências incríveis para compartilhar, consolidando ainda mais o momento de conexão com entre o Brasil e a França neste ano de Olimpíadas no país que recebe o grupo fluminense. A regência é do maestro Anderson Alves. Essa iniciativa tem o patrocínio da Zurich Santander e da Petrogal Brasil, Joint Venture Galp/Sinopec, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que investem na formação dos nossos instrumentistas. A parceria cultural é do Sesc Rio e o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.



"Vivemos uma experiência com a JOSEM incrível aqui no Rio. Tocamos juntos, ensaiamos juntos, dançamos, sorrimos. E agora tenho a oportunidade, junto com meus colegas de estar em Bordeaux e minha expectativa e ansiedade são enormes. Vai ser muito bacana levarmos nossa cultura e nossa música e continuar nosso intercâmbio. Vai ser uma experiência enriquecedora!", acrescenta a violinista Jhennyfer Costa, 19 anos, Monitora da Academia de Monitores da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, que mora em Duque de Caxias e faz parte do projeto desde 2017.





Sobre a JOSEM – Orquestra Sinfônica Jovem de Bordeaux

A JOSEM – Orquestra Sinfônica Jovem de Bordeaux, da França, é composta por cerca de 70 jovens músicos, com idades entre os 12 e os 25 anos. Oferece um repertório sinfónico variado e original, oscilando entre as músicas clássica, tradicional, cinematográfica, contemporânea, o hip-hop e o rock. Um dos propósitos do grupo é partilhar o amor pela música com outros artistas, amadores ou profissionais da França ou de outros lugares: coros, grupos musicais, grupos, orquestras, acrobatas e muitos outros. Cada novo projeto traz a sua parcela de descobertas musicais e humanas enriquecedoras em todos os níveis.





Sobre a Academia de Monitores do Instituto Brasileiro de Música e Educação

A Academia de Monitores do Instituto Brasileiro de Música e Educação tem compromisso com o desenvolvimento integral do aluno, não apenas no ensino da música, mas equipando-o com habilidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho. Através de um programa educacional abrangente que inclui ensaios, apresentações musicais e masterclasses com profissionais renomados, os alunos são expostos a uma variedade de