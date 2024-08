Mesmo com frio e tempo nublado, não há previsão de chuva - Arquivo/ Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 13/08/2024 10:09

Rio - A cidade do Rio bateu recorde e teve, nesta terça-feira (13), a madrugada mais fria em 13 anos. Por volta das 6h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 8,3°C em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Desde o dia 9 de julho de 2011, quando atingiu 8,1°C na Vila Militar, a cidade não registrava temperaturas tão baixas.

De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo. Desta forma, a nebulosidade estará variada com redução gradativa a partir da tarde e sem previsão de chuva. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados ao longo do período e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima prevista de 10°C e máxima prevista de 24°C.

O alerta de ressaca da Marinha se mantém no litoral de todo o estado, até às 21h de quarta-feira (14), com ondas que podem chegar a 4 metros.

A quarta também será de muito frio na cidade, podendo ter um novo recorde de temperaturas baixas durante a madrugada, que será bem gelada. O céu será de sol entre algumas nuvens, com máxima de 25°C.

Porém, na quinta-feira (15), os termômetros voltam a subir e a temperatura vai variar entre a máxima de 30°C e mínima de 14°C. O céu fica claro e não há previsão de chuva. Para a sexta-feira (16), a máxima será de 33°C e, com o tempo já estável, o sol aparece sem nuvens.